Un groupe d’investisseurs québécois met la main sur Baxters Canada

Le plus important fabricant de soupes au pays devient québécois. La filiale canadienne de l’écossaise Baxters vient d’être acquise par un groupe d’investisseurs, comptant l’entrepreneur Daniel Cousineau, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Investissement Québec.

Des produits Baxters, votre garde-manger en compte probablement plusieurs. Sous les noms Aylmer, Primo et plusieurs marques privées d’épicerie, ces soupes condensées ou prêtes à servir, bouillons, sauces, pâtes et repas en sachets sont parmi les plus vendus au Canada.

L’entreprise de Saint-Hyacinthe vient tout juste d’être rachetée par un groupe d’investisseurs, piloté par la Corporation financière Champlain.

La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée, mais on sait que le Fonds FTQ, Fondaction et Investissement Québec y injecteront chacun 8 millions de dollars.

C’est un concours de circonstances. Notre groupe d’investisseurs était à la recherche d’opportunités, et Baxters était prêt à considérer une vente de ses activités canadiennes. Ça nous permet de ramener une entreprise d’ici entre les mains d’actionnaires purement québécois », se félicite M. Cousineau.

La multinationale a récemment fermé son usine de la région de Toronto. L’ensemble de la production de la « nouvelle » entreprise Baxters Canada proviendra donc entièrement de Saint-Hyacinthe, où des investissements en équipement ont été réalisés afin de soutenir la croissance de l’entreprise.

Photo courtoisie Daniel Cousineau

Nouveau PDG de Baxters Canada

Près de 200 emplois sont ainsi maintenus, précise M. Cousineau, qui devient président et chef de la direction de Baxters Canada.

Entrée dans le giron de Baxters Food Group Ltd. en 2004, l’entreprise a été fondée en 1976 sous le nom de SoupExperts.

Un fleuron

Elle vend aujourd’hui pas moins de 60 millions de conserves par an, près de 90 % d’entre elles au Canada.

« C’est vraiment un fleuron de notre industrie agroalimentaire, mais on pense qu’on peut aller encore plus loin », dit M. Cousineau.

L’acquisition complétée, la compagnie veut maintenant mettre le cap sur l’international, précise Alain Denis, vice-président principal, Innovation et agroalimentaire, au Fonds de solidarité FTQ.

« Baxters est maintenant positionnée dans un secteur d’activité mature et en consolidation au Canada [et] est bien placée pour percer les marchés des États-Unis et du Mexique, en plus de développer de nouveaux produits. »

Baxters Canada en bref

Une usine à Saint-Hyacinthe comptant 200 employés

60 millions de produits en conserve vendus chaque année, majoritairement au Canada

24 millions $ investis par Investissement Québec, le Fonds FTQ et Fondaction

Dirigée par Daniel Cousineau, ex-président de la division restauration du Groupe St-Hubert