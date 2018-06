Un joueur des Élans se fait une place dans la NCAA

Geoffrey Cantin-Arku poursuivra sa carrière avec l’Orange de Syracuse.

Invité à un camp ouvert de l’Orange qui a réuni une centaine de joueurs, dimanche, à l’occasion de la fête des Pères, le demi défensif et secondeur des Élans de Garneau a profité de l’occasion pour se mettre en valeur.

« Je savais que si je faisais bien, il y avait de bonnes chances que j’obtienne quelque chose, a-t-il raconté à son retour à Québec. J’ai vraiment bien fait dans les tests d’agilité. Les coachs ont aimé ma vitesse. J’ai fait ma visite et j’ai reçu une offre de bourse complète 24 heures plus tard. Les coachs me voient comme demi défensif [strong safety] et c’est parfait parce que c’est la position où je suis en mesure de faire le plus de jeux. »

Réflexion

« Je vais prendre ma décision au plus tard dimanche prochain après avoir discuté avec ma famille, mais je ne vois pas comment je pourrais refuser l’offre de Syracuse, de poursuivre l’athlétique joueur de 6 pi 4 po et 215 livres. Une opportunité extraordinaire s’offre à moi. Syracuse évolue dans l’une des meilleures conférences (ACC). Depuis mes débuts en 5e année, j’ai toujours parlé à ma mère que je voulais réaliser mon rêve de jouer dans la NCAA et dans les rangs professionnels. »

Deux autres équipes sont intéressées aux services de Cantin-Arku.

« Buffalo m’a soumis une offre verbale et Kent State a aussi démontré de l’intérêt, a-t-il indiqué. Après cette première offre écrite, d’autres pourraient survenir. C’est pourquoi je veux attendre, mais je penche du côté de Syracuse. »

Seulement le deuxième

S’il rêve à la NCAA depuis ses débuts au football, Cantin pensait devoir attendre encore quelques mois avant que tout se confirme.

« Je ne pensais pas que ça se ferait tout de suite et je croyais devoir attendre après notre saison. Syracuse a démontré de l’intérêt en venant me voir à Québec et souhaitait me voir au camp ouvert. »

S’il accepte l’offre de l’Orange, Cantin deviendra seulement le deuxième joueur dans l’histoire e des Élans à signer dans la NCAA. David Bouchard avait été le seul avant lui. Le joueur de ligne offensive avait également opté pour Syracuse.