Une échelle de piscine «sécuritaire» escaladée facilement par un bambin

Un père de famille d’Alterborro au Massachusetts a filmé son bambin de seulement deux ans gravir sans difficulté une échelle de piscine pourtant conçue pour protéger les enfants d’une possible noyade.

Keith Wyman a publié la vidéo sur sa page Facebook pour alerter les autres parents, rapporte la chaîne WPXI.

«J’ai acheté cette échelle avec la piscine. De regarder mon garçon gravir cette échelle, alors qu’elle est fermée et barrée! Qui a eu la brillante idée de concevoir une échelle avec des fentes comme cela? Il grimpe l’échelle et arrive à se tirer vers le haut», dénonce le père de famille dans sa publication Facebook.

Il ajoute par écrit qu’il a bien l’intention d’acheter une nouvelle échelle en soulignant : «Il a toute une force dans le haut du corps!»

Depuis qu’il a mis cette vidéo en ligne, la vidéo a été vue plus de 20 millions de fois et partagée à plus de 600 000 reprises.