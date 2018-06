JULIEN DROLET, Rolande



A l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 12 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rolande Julien, épouse de feu monsieur Roland Drolet. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Julien et de feu Blandine Bacon. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aule vendredi 22 juin 2018, de 19h à 21h et le samedi 23 juin 2018, à compter de 9h.et de là au crématorium. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald Drolet (feu France Rochon) et Damien Drolet; ses brus: Francine Rochon (feu Bruno Drolet), Johanne Paradis (feu René Drolet); ses 14 petits-enfants: Mireille, Caroline, Chantal, Sylvain et Eric Drolet; Karine, Bryan et Édith Boissonneault; Michelle, Billy, Marilyn, François, Simon et Guillaume Drolet; ses 22 arrière-petits-enfants; ses soeurs: Marie-Ange (feu Louis-Georges Beaupré), Candide (feu Raymond Couture), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle part rejoindre outre son époux, Roland Drolet, ses 7 enfants: Jean, Jacques, Yvon, Louise, Bruno, Michel, René; ses frères et ses soeurs: Rosa, Gertrude, Jacqueline, Camille, Gaston, Jean-Paul, Raymond ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.