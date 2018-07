10 choses à savoir sur Shawn Mendes

À seulement 19 ans, le Torontois d’origine, Shawn Mendes, est l’un des chanteurs les plus populaires actuellement sur la planète. Il se produira sur la scène Bell des plaines d’Abraham ce soir en tant que tête d’affiche. Il sera accompagné en première partie d’une autre jeune pop star à suivre de très près, Camila Cabello.

Voici donc 10 choses à découvrir sur ce jeune artiste qui fait tourner bien des têtes.

1. Il a appris à jouer de la guitare seul en regardant des tutoriels sur YouTube

Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 18 Août 2013 à 12 :46 PDT

Véritable autodidacte, le jeune Shawn Mendes alors âgé de 13 ans, a appris à jouer de la guitare lui-même en regardant des tutoriels sur YouTube. La première chanson qu’il a apprise est Soul Sister de Train. Il se débrouille aussi au piano!

2. Il a été repéré grâce à ses vidéos sur Vine

Small bump Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 11 Sept. 2013 à 1 :01 PDT

Avant de devenir une star internationale, Shawn Mendes a connu un succès fulgurant sur internet en publiant des vidéos de reprise de chansons sur la plateforme Vine et sur YouTube. Sa première vidéo, une reprise de la chanson As Long As You Love Me de Justin Bieber, publiée en 2013 a été visionnée plus de 10 000 fois en une journée seulement! Sa popularité en ligne (3,5 millions d’abonnés sur Vine) lui a permis d’être repéré par Island Records avec qui il a signé un contrat de disque.

3. Ed Sheeran est sa plus grande influence

Shawn Mendes avoue avoir été grandement influencé par l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran. Il lui a rendu hommage quelques fois en enregistrant des reprises de trois de ses chansons. Impressionné par le talent du jeune artiste, Ed Sheeran lui a offert un billet d’avion pour qu’il puisse souper ensemble un soir à Los Angeles! Mis à part son admiration pour Ed Sheeran, Shawn Mendes a déjà confié qu’il mourrait d’envie de collaborer avec Eminem.

4. Il est impliqué!

Empreint d’une grande générosité, Shawn Mendes s’implique dans de nombreuses causes. Il a notamment organisé des collectes de nourriture au profit de Take A Bite Out Of Hunger. En seulement sept jours, il a été en mesure d’amasser les fonds nécessaires à la construction d’une nouvelle école à Shia au Ghana grâce à sa campagne #BuildASchoolWithShawn. Il s'est également associé à DoSomething.org pour sa campagne Notes From Shawn, afin d’améliorer la journée de quelqu'un en lui laissant un message agréable.

5. Il est une personne influente

Thank you #wangotango!! ❤️ Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 3 Juin 2018 à 7 :49 PDT

... du moins selon Forbes et Time! En effet, le prestigieux magazine Time l’inscrit depuis 2014 dans sa liste annuelle des adolescents les plus influents. Le magazine Forbes a emboîté le pas en 2016 en le classant 17e dans son palmarès des jeunes de moins de 30 ans à suivre dans le domaine de la musique.

6. Il souffre d’anxiété

Berlin. Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 13 Avril 2018 à 12 :14 PDT

Non seulement aborde-t-il le sujet dans quelques-une de ses chansons dont dans In My Blood, Shawn Mendes parle aussi ouvertement de son anxiété en entrevue. Il a récemment confié avoir suivi une thérapie avec un psychologue.

7. Il parle plusieurs langues

Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 15 Juin 2018 à 7 :43 PDT

Non seulement est-il très talentueux, Shawn Mendes est aussi polyglotte! En plus de l’anglais, il parle aussi l’espagnol et le français! On espère donc qu’il osera prononcer quelques mots dans la langue de Molière ce soir sur les Plaines!

8. Il dit s’entraîner tous les jours

Le chanteur de 6'2" voue une grande importance à sa condition physique. Il dit d’ailleurs s’entraîner tous les matins.

9. Il doit beaucoup à Taylor Swift

La chanteuse Taylor Swift a grandement contribué à l’essor de la carrière de Shawn Mendes alors qu’elle lui a permis d’assurer sa première partie au cours de sa tournée en 2015!

10. Il a développé son propre parfum unisexe avec une touche de sirop d’érable!

‪#ShawnSignature tomorrow! X‬ Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 3 Août 2017 à 2 :09 PDT

Shawn Mendes a lancé un parfum «signature», une fragrance pour homme et pour femme. Il s’est grandement inspiré d’une crème dénichée au Brésil afin de concevoir lui-même la fragrance. Citron, pin, pomme, musc et litchi sont les effluves qui se dégagent de son parfum. Il a même ajouté une petite touche de sirop d’érable, pour «que ça sente le Canada», dit-il!