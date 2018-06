BLAIS, Lauréanne



Au IUCPQ de Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Lauréanne Blais, épouse de monsieur Laurin Proteau et fille de feu monsieur Lauréat Blais et de feu dame Rolande Montminy. Elle demeurait à Québec et native de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son époux Laurin, son grand ami Michel, ses fils: David et Eric (France Beaudry), ses petits-enfants: Jacob Proteau, Dominic et Francis Brodeur, ses frères et sœurs: Roland (Janine Poirier), Réjean (Marie Lislois), Suzanne (Jean-Marie Clairoux), Clémence (feu Réjean Roy), Claude (Chantal Boulet), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proteau, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (des gens de cœur). La direction des funérailles a été confiée à la