SIROIS, Thérèse Bernier



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 juin 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Thérèse Bernier, épouse en premières noces de feu Philippe Donati et en deuxièmes noces de feu Jules Sirois, fille de feu monsieur Roland Bernier et de feu dame Maude Mailloux. Elle demeurait à Québec.de 12h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André Donati (Ginette Beaumont), Réal Donati (Lise Latullippe), Lise Sirois (Jean Séguin) et Daniel Sirois (Thérèse Duval); ses petits-enfants: Caroline, Stéphane, François, feu Martin, Véronique, Sébastien, Alexandrine et Patricia; ses arrière-petits-enfants : Mark, Sophia, Philippe, Daniella, Adrianna, Maxim, Sarah, Brandon, Simon, Damia, Angelina, Kayla, Gabriel, Vincent et Leilou. Elle était la sœur de feu Monique Bernier (feu Robert Lainé). Elle était la belle-sœur de (famille Sirois) feu Roméo (feu Géraldine Dion), feu Jean-Louis (feu Denise Boissonneault), Noel (Rachel Bell), feu Lucien, Marie-Paule (feu Henri Dionne), Cécile, feu Juliette (Julien Dion), Françoise (feu Léopold Plamondon), feu Madeleine (feu Edmond Morency), feu Rita (feu Guy Grancher) et Rachel (John Edward Doucet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et la direction de l'Auberge des Trois Pignons pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.