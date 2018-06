ANDERSON, Marguerite Dinel



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 10 juin 2018, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée madame Marguerite Dinel, épouse feu Roméo Roy, feu Arthur Cliche et de feu Paul Anderson. Elle était la fille de feu madame Carmélia Cyr et de feu monsieur Sylvio Dinel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves Roy (Diane Lévesque) et Ginette Cliche (Raymond Plante); ses petites-filles: Dominique Roy, Julie Plante (Steve Couture) et Sophie Plante (André Morneau); ses arrière- petits-enfants: Samuel, Justine, Zoé et Anthony; les enfants de Paul Anderson: Jeannine, Gilles (Claudine) et Raymonde; ses frères et sœurs: Gérard (feu Françoise Lebel), Robert (feu Jeannine Fortin); sa belle-sœur Françoise Cliche; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses époux, elle est allée rejoindre sa sœur Marie-Jeanne (Arthur Vézina) et son frère Roger (Irène Bussières). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins et leur dévouement à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.