DIONNE, Simonne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Simonne Dionne, conjointe de Denis Brown. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marianne (feu Lorenzo Tremblay), feu Thérèse, feu Lucien, Robert (Thérèse Gilbert), Marcel (Claire Fraser), feu Germaine (feu Gaston Therrien), Lucienne et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brown: Jean-Claude (feu Jacqueline Bougie), Luc (Hélène Lajeunesse), Pierre (Diane Maheux), feu Pauline (feu Denis Ouimet); les deux fils de son conjoint : Steve (Brenda Platt) et Carl (France Miron) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.