GAGNÉ, Joanne



Au CHUS Hôtel-Dieu, le 14 juin 2018, à l'âge de 66 ans, madame Joanne Gagné a fermé les yeux pour une dernière fois. Épouse de Louis Hardy, elle était la fille de feu Pauline Poirier et de feu Émilien Gagné. Elle demeurait à Sherbrooke, autrefois de Matane. La famille sera présente à laà compter de 13h afin de recevoir les condoléances des parents et amis.Outre son époux Louis Hardy, madame Gagné laisse dans le deuil son fils: Xavier Gagné (Geneviève Lapointe); sa petite-fille adorée Aurélie Gagné; ses beaux-enfants: David (Atsuko Kuwahara), Félix et Véronique Hardy sans oublier le petit Samuel. Elle laisse derrière elle ses frères Darquis (Micheline Chartrand) et Didier; ses sœurs: Sylvie, Clodine (William Moore), Linda et Nathalie (Jean Provencher). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jules (Pierrette Lefebvre); ses belles-sœurs: Carmelle (Micheal Sheehan), Francine (Colin Bédard), Marthe, Monique; ses neveux et nièces: Marie, Laura, Marifey, Valérie, Claudia, Alexe, Adam, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille désire remercier la merveilleuse et généreuse équipe des soins palliatifs du CHUS Hôtel Dieu de Sherbrooke pour les bons soins prodigués à madame Gagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUS, soins palliatifs, 530, 10e Avenue S, Sherbrooke, QC J1G 2R9.