LANDRY, Bertrand



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 16 juin 2018, est décédé à l'âge de 92 ans et 6 mois M. Bertrand Landry, fils de feu Mme Aurore Ouellet et de feu M. Léo Landry (feu Mme Yvonne Roy). Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 21 juin de 19 h à 22 h et le vendredi 22 juin de 11 h à 13 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Landry seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Diane Émond), Louise (Serge Fortin), Marco (Nathalie Dumais), Lynda (Carl Rossignol); ses petits-enfants: Gabriel Landry (Julie Banville), Mathieu Landry (Roxanne Morin), William Rossignol, Alice-Anne Rossignol. Il était le frère de: feu Rosaire (feu Germaine Thériault), Denise (feu Gérard Desjardins), Jeannine (Jean-Claude Morin), feu Lucia, Carmen (Raymond Pelletier), Doris (Patrice Saucier), Marcel (Pauline Dionne), Louisette, Yvon (Ginette Charest). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Dres O'Reilly Fromentin et Rousseau ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les remarquables soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la