8 choses surprenantes à savoir à propos de Lorde

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, mieux connue sous le nom de Lorde, débarquera sur les Plaines ce soir pour interpréter les pièces de ses deux albums qui l’ont propulsée dans le firmament des vedettes pop les plus respectées de la planète. En effet, à seulement 21 ans, Lorde peut se targuer de cumuler une trentaine de prestigieuses distinctions telles que des Grammy Awards, Brit Awards et MTV Awards...

Voici 8 choses surprenantes à son sujet:

1. Elle a été chassée d’un studio par U2

Alors qu’elle enregistrait son 2e album, Melodrama, à New York, Lorde a dû trouver un autre studio pour poursuivre son travail puisque nul autre que Bono et sa bande ont réservé l’endroit et ont obtenu visiblement la priorité.

2. Elle est synesthète

Lorde est synesthète musique - couleurs. Cette synesthésie du son à la couleur est une condition neurologique qui lui permet d’associer des couleurs à des sons ou des notes de musique en particulier. En d’autres mots, elle entend des couleurs et peut voir des sons!

3. David Bowie a proclamé que la musique de Lorde «était comme écouter demain»

Le défunt David Bowie était un grand fan de Lorde (et vice versa). Selon lui, elle incarne l’avenir de la musique. Il a pris les mains de l’artiste dans les siennes et a proclamé qu'écouter sa musique «était comme écouter demain».

4. Elle est fascinée par la royauté et l'aristocratie

Ella a choisi son nom de scène «Lorde», en raison de sa fascination pour la royauté et l’aristocratie. Elle dit qu'elle s'être inspirée du mot «lord» (seigneur), mais a décidé d'ajouter un «e» pour le rendre féminin!

5. Elle a signé son premier contrat de disque à seulement 13 ans!

Lorde a été découverte après avoir chanté la chanson Warwick Avenue de la star galloise Duffy, accompagnée à la guitare par son ami Louis McDonald, lors d’un concours de talent organisé à son école. Un enregistrement de leur performance a été envoyé à Scott Maclachlan de Universal qui lui fait signer un contrat à seulement 13 ans!

6. Elle a inspiré un épisode de South Park!

Saviez-vous que Lorde est en réalité le père de Stan, Randy Marsh, dans South Park? C’est du moins le thème d’un des épisodes où il révèle à son fils son identité secrète! Lorde a d’ailleurs accepté de prêter sa voix à cet épisode spécial.

7. Elle avait un compte Instagram secret

Lors d’une entrevue à The Tonight Show avec Jimmy Fallon, la chanteuse a admis avoir un compte Instagram secret intitulé OnionRingsWorldwide où elle donnait une note aux rondelles d’oignons frits qu’elle essayait dans différents restaurants lors de ses tournées!

Malheureusement, Lorde a supprimé son compte depuis.

8. Elle a «remplacé» Kurt Cobain dans Nirvana

Lorsque Nirvana a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2014, ses membres vivants ont demandé à Lorde de chanter à la place de feu Kurt Cobain. Dave Grohl a dit: «Il y a quelque chose chez elle qui représente ou qui ressemble à l'esthétique du Nirvana, elle a un avenir incroyable devant elle! Ce n’est pas peu dire!