AUDET, Denyse Ménard



À son domicile, le 7 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Denyse Ménard, épouse de feu M. Jude Audet. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jude Jr, Véronique (Georges Bouillon), Frédéric (Christine Larochelle) et Geneviève (Patrick Baron); ses petits-enfants: Thomas, Rosalie, Yoan, Emy, Matthew, Elsey, Ashley et Raphaëlle; son arrière-petite-fille Charlie-Rose; ses sœurs et ses beaux-frères: feu Jeannette (Egide Goulet), feu Claude, Marielle (Raymond Massicotte), Lise (feu Eddy Côté), feu Julie; de la famille Audet: Thérèse (feu Claude Lagueux), Justyne (feu Marcel Boutin), feu François (Lisette Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666