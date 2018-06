Capitales: Blanco ne peut tout faire seul

Une performance étincelante de Lazaro Blanco au monticule n’a pas suffi pour stopper la léthargie offensive des Capitales de Québec qui ont encaissé un troisième revers de suite en pliant l’échine au compte de 1-0 devant les Aigles de Trois-Rivières, mercredi soir, au Stade Canac.

L’artilleur cubain n’a commis qu’un seul faux pas qui lui aura été fatal en fin de compte en concédant un circuit en solo en cinquième manche à Michael Suchy. Blanco (2-2) a fini sa soirée avec ce seul point mérité sur deux coups sûrs et sept retraits au bâton. En quatre départs devant ses partisans cette saison, Blanco n’a toujours pas ajouté de victoire à sa fiche.

Photo Simon Clark

«C’est extrêmement décevant de bousiller une performance magistrale de Blanco. L’ambiance était bonne sur le banc et les gars ont essayé jusqu’au bout, mais il faut admettre qu’on se retrouve dans une léthargie collective. Cela dit, j’ai mieux aimé l’approche que la veille», a signalé le gérant québécois Patrick Scalabrini.

Les Capitales ont attendu jusqu’à leur sixième tour au bâton pour atteindre les sentiers à l’aide d’une frappe officielle, celle de Yordan Manduley après révision du marqueur. Le partant des Aigles, Ethan Elias, n’a jamais inquiété de la soirée. Le natif de Saskatoon a livré le premier match complet de sa carrière grâce à ses cinq coups sûrs accordés, un but sur balles et sept joueurs passés dans la mitaine. Il s’agissait d’un cinquième gain – et d’un deuxième dans cette série de trois matchs - pour les représentants de la Mauricie en huit rendez-vous contre Québec depuis le début du calendrier régulier

«Mon gars est un peu épuisé! Je ne pense pas qu’il avait sa meilleure étoffe, mais il s’est bien ajusté. Il avait le contrôle sur ses balles à effet. C’est difficile de gagner sur la route, spécialement ici», a renchéri le gérant des Aigles, T.J. Stanton, lui-même un ancien lanceur.

Photo Simon Clark

Trop tendus

Avec des résultats anémiques à l’attaque qui ont commencé bien avant la séquence de défaites, Scalabrini ne cache pas que ses joueurs se retrouvent dans une spirale négative. Les Capitales affichaient la pire moyenne collective au bâton (,253) de la Ligue Can-Am de baseball indépendant avant la rencontre en plus d’être derniers pour les points marqués (121).

«Les gars deviennent stressés et ils essaient d’en faire plus. On serre le bâton un peu trop ces temps-ci. On joue bien à domicile et ce n’est pas normal qu’on perde une série à la maison avec la qualité de nos lanceurs. Il faut que les gars commencent à faire leur job», a exposé l’instructeur-chef.

Photo Simon Clark

En vitesse

Par ailleurs, Scalabrini avait retiré le vétéran Josh Vitters de l’alignement partant au profit du remplaçant Philippe Craig-St-Louis, mercredi soir. L’ancien des Cubs de Chicago en arrache au bâton par les temps qui courent avec un seul coup sûr à ses 15 dernières apparitions à la plaque, lui dont la moyenne s’élève à ,257 (19 en 74) depuis le début de la saison... «Je jugeais qu’on avait de meilleures chances de gagner sans lui dans l’alignement», a répondu le gérant.

La recrue Nick Campana, qui a disputé les quatre dernières saisons avec l’Université d’Hartford dans la NCAA (division 1), rejoindra les Capitales vendredi au New Jersey en prévision des trois rencontres face aux Jackals. Âgé de 22 ans, le voltigeur a connu une année du tonnerre avec 80 coups sûrs en 208 présences au bâton (,385), tout en cognant 10 longues balles et produisant 39 points. Scalabrini a spécifié que son nouveau poulain devrait embarquer à bord de l’autobus qui ramènera l’équipe à Québec, dimanche soir...