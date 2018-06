CNSST: des méthodes inappropriées concernant l'accident de travail mortel survenu à Saint-Jean-de-Dieu

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNSST) a conclu que les méthodes de travail étaient inadéquates concernant un accident de travail mortel survenu à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Bas-Saint-Laurent, en novembre dernier.

Keven Bernier, un jeune charpentier-menuisier qui travaillait pour Construction François Jean, a perdu la vie le 17 novembre dernier sur un chantier d'agrandissement d'un bâtiment de ferme à Saint-Jean-de-Dieu.

Le jeune homme travaillait avec un collègue à la pose de matériaux en hauteur. La plateforme élévatrice sur laquelle il se trouvait s'est soudainement mise à monter. Les deux travailleurs sont restés coincés.

Dans son rapport divulgué mercredi, l'enquêteur de la CNSST a retenu deux principales causes pour expliquer ce qui s'est produit.

D'abord, la méthode de travail utilisée est remise en cause. Le travailleur devait se pencher vers l'avant, par-dessus le garde-corps de la plateforme, pour poser des matériaux. Cette manière de faire exposait le jeune homme à un coincement.

Ce serait vraisemblablement en raison d'un contact involontaire avec le levier de commande que la plateforme élévatrice a monté et coincé les travailleurs. Le bouton d'urgence n'était pas enclenché. Les deux causes sont reliées.

«Le travailleur était vraiment situé à l’avant du système de commande et devait se pencher pour atteindre la zone de travail. Ça implique un mouvement que le système de commande pouvait être accroché et ça peut provoquer, tout dépendant, un levage intempestif», a expliqué Luc Lepage, inspecteur chargé de l’enquête à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Des plateformes élévatrices sont très utilisées sur les chantiers de construction ou par des particuliers. Les autorités de la santé et de la sécurité au travail rappellent de bien lire les manuels d'utilisation.

Malheureusement, encore beaucoup de jeunes sont victimes d'accidents de travail au Québec.

«Au Québec, c’est à peu près, trente jeunes travailleurs de moins de 24 ans qui se blessent chaque jour. C’est quand même un chiffre important, même si depuis les années 2000, le nombre de lésions touchant les jeunes a diminué significativement de près de 60 %. Faut poursuivre nos actions pour prévenir ce type d’événement», a expliqué Sébastien Tanchoux, directeur du Service prévention-inspection de la Direction régionale du Bas-St-Laurent de la CNESST.

Aucun constat d'infraction n'a été donné à Construction François Jean. Cependant, le dossier est toujours analysé.

L’entreprise a reçu 13 visites de la CNSST depuis 2013. Dix-huit avis de correctifs ont été donnés et un constat d’infraction a déjà été donné pour une scie non protégée.