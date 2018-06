Coucouche panier

On comprend donc qu’en privé, des députés de tous les partis ont probablement ressenti un malaise devant la sanction de 24 000 $ que recommandait Me Mignolet pour le vétéran Paradis.

Ils l’ont pourtant choisie pour ses compétences et ses aptitudes à faire respecter le code. Ils l’ont choisie pour les éclairer et sévir le moment venu.

Elle disait se mettre « à la place de ces personnes qui ont le droit de travailler ». Je me suis demandé alors pourquoi elle n’envisageait pas l’affaire avec la perspective du public, et non celle des élus et leurs employés.