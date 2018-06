Couillard ira aux États-Unis pour lutter contre le protectionnisme de Donald Trump

Le premier ministre Philippe Couillard se rendra à Washington puis à New York, la semaine prochaine, pour effectuer une série de rencontres visant à dénoncer les mesures protectionnistes de Donald Trump.

Au lendemain d’une réunion extraordinaire du conseil des ministres avec les représentants des syndicats et du patronat, le chef libéral a dévoilé les détails du plan que mettra de l’avant son gouvernement en riposte aux tarifs de 20 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium imposées par la Maison-Blanche.

«Notre plan d’action pour défendre les emplois des Québécoises et des Québécois, nos PME et nos agriculteurs comptera deux types d’actions: dénoncer et atténuer», a expliqué M. Couillard.

Le premier ministre du Québec se rendra d’abord dans la capitale américaine, mardi, pour y rencontrer des élus et des représentants de l’administration Trump.

«J’irai dénoncer ces mesures tarifaires, mais en rappelant à nos voisins américains que c’est leur économie qui va en souffrir», a dit M. Couillard.

Il soulignera notamment que pour chaque emploi dans l’acier ou l’aluminium que les barrières tarifaires de l’administration Trump permettent de créer aux États-Unis, ce sont 16 emplois dans d’autres secteurs de l’économie américaine qui seront perdus.

M. Couillard se rendra ensuite à New York, jeudi, pour poursuivre dans la même veine à l’occasion d’un événement du Foreign Policy Association.

De notre côté de la frontière, il invite les entrepreneurs à se «serrer les coudes» en achetant québécois plutôt qu’américain.

Concertation Québec-Ontario

M. Couillard a également pris l’initiative de contacter le nouveau premier ministre désigné de l’Ontario, Doug Ford, dans le but de trouver « ensemble, des moyens d’augmenter les échanges » entre les deux provinces pour faire front commun contre le protectionnisme américain.

Rappelons que les deux provinces représentent à elles seules tout près de 60 % du PIB canadien.

Comme les futurs ministres du gouvernement Ford n’ont pas encore été assermentés, les deux hommes ont convenu de former, dans l’attente, un groupe de travail composé de fonctionnaires.

«On s’est entendus sur le fait qu’on ne s’entendrait pas sur tout», a ajouté M. Couillard à propos de sa conversation avec M. Ford, en faisant référence notamment au fait que son nouvel homologue a décidé de retirer l’Ontario de la bourse du carbone.

«La coordination entre [MM. Couillard et Ford] est très utile», a réagi à ce sujet la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui était de passage devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

– Avec la collaboration de Philippe Orfali