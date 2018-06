De quoi les « fake news » sont-elles le nom ?

J’étais ce soir, à Paris, à une très intéressante table ronde consacrée au phénomène des « fake news ». Elle avait lieu sous l’égide la Fondation Res Publica, un groupe de réflexion dirigé par Jean-Pierre Chevènement, une figure majeure de la politique française des dernières décennies.

Le prétexte ? Un projet de loi du gouvernement français visant à punir la diffusion de « fausses nouvelles », en plus de définir, sur le plan légal, ces dernières. Ce dernier est assez dangereux, confondant l’expression d’opinions avec l’émission d’informations fallacieuses, et proposant de retirer la licence de médias étrangers qui seraient coupables d’en produire. Une loi de 1880 assoit déjà, de toute manière, le caractère illégal de la fabrication d’informations.

L’expression « fake news » n’a pas été inventée lors de l’ère Trump. Force est cependant d’admettre que c’est depuis l’arrivée de l’actuel président américain que le terme est à la mode. Contrairement à ce qu’on pense, le terme n’a pas d’abord été popularisé contre Donald Trump mais par ce dernier, alors qu’il accusait CNN de s’en abreuver. Une autre expression, celle de « faits alternatifs », a aussi vu le jour récemment. Cette dernière pose problème : il ne peut y avoir de « faits alternatifs », seulement des interprétations et visions divergentes d’un même fait.

Pourtant, la rumeur au contenu fallacieux ne date pas d’hier. Le bouche-à-oreille et le téléphone arabe ont toujours existé, menant parfois à ruiner des vies et des carrières. Les États-Unis ont lancé, il y a 15 ans, une guerre catastrophique contre l’Irak sur la base de prétendues preuves de l’existence d’armes de destruction massive détenues par le régime de Bagdad. On les cherche encore. Ou, plutôt, on ne les cherche plus.

De toutes les époques, une fois l’information lancée, que cette dernière soit vérifiée ou non, elle marque au fer rouge ses protagonistes. Peu importe qu’on ait par la suite fait connaître la vérité, avec toutes les nuances qui s’imposent, il est bien rare que les perceptions initiales soient anéanties.

D’une certaine façon, l’être humain semble avoir besoin de croire. Les différentes théories complotistes le prouvent. Enfants, nous aimions tous aller dans le grenier, tard le soir, pour nous raconter des histoires de fantômes avec une lampe de poche. Ce n’est pas complètement disparu aujourd’hui. Le dicton à l’effet qu’il n’y a jamais de fumée sans feu prouve que toute histoire trouve son public.

Il va de soi que les réseaux sociaux et les médias sociaux, à l’ère du web, sont la véritable nouveauté, permettant de diffuser massivement les fameuses « fake news ». Il y a à peine une semaine, un article d’un journal estrien à l’effet que deux candidats de Québec solidaire, frère et sœur, avaient pour père un nommé François Legault, a lancé la rumeur voulant qu’ils étaient les enfants du chef de la CAQ. Sur Facebook, il n’est pas non plus rare de voir qu’on relance parfois des articles vieux de plusieurs années, et que ceux qui les partagent et les commentent ne semblent pas se donner la peine d’aller au-delà des grands titres.

Il ne faut pas, pour autant, jeter totalement la pierre à ces nouvelles sources d’information, qui offrent parfois des contenus qu’on ne peut trouver ailleurs. L’information se doit d’être diversifiée. Une polarisation malsaine entre médias traditionnels et alternatifs existe, les partisans des uns accusant généralement les autres de falsifier la réalité.

Ce n’est pas si simple. Une information de qualité a besoin de tout le monde. Tous les types de médias sont capables du meilleur, comme du pire. Comment débusquer les manipulations ? Par l’esprit critique. Normand Baillargeon offrait quelques conseils en 2005 dans son Petit cours d’autodéfense intellectuelle.

Rien ne remplace une éducation de qualité.