Une résidence pour toxicomanes de Lévis pourrait devoir fermer ses portes le 1er juillet et laisser 40 personnes vulnérables à la rue, faute de financement public.

« Si j’avais pas ici, je serais en prison », lance sans détour Alysson Langevin, qui a été admise au centre d’hébergement en dépendance L’Appart, il y a un peu plus de neuf mois.

Depuis qu’il a joint l’établissement, Jonathan Martin-Desloges ne consomme plus et est retourné à l’école. « J’ai nulle part où aller si ça ferme, je me ramasserais dans la rue », confie-t-il.