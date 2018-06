Des visions opposées face au projet du Phare

Deux visions opposées ont continué de s’affronter mercredi soir lors de la seconde séance d’information du Groupe Dallaire pour dévoiler « la dernière mouture » du mégaprojet du Phare désormais évalué à 755 M$.

Un autre groupe de 150 citoyens a pris place dans la salle du Collège Jésus-Marie de Sillery et les opinions n’ont laissé entrevoir aucune demi-mesure entre la désapprobation ou les félicitations.

« M. Dallaire, je voulais voir l’homme qui représente à mon sens la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Le bœuf, c’est la Ville de Québec. Je vois que votre complexe, c’est une ville dans la ville. Je ne suis certainement pas favorable », a lancé d’entrée de jeu Claude L’Heureux.

Opinions très partagées

« Je suis emballée par ce projet d’avenir. Il faut changer notre culture de bungalow à l’entrée de la ville de Québec. Je veux vous dire bravo », a répliqué Suzanne Girard, qui habite à environ 500 mètres du site de construction.

Tout au long de la soirée, des interventions très partagées se sont succédé. Mauvaise approche pour les uns, projet visionnaire selon d’autres.

« Je ne comprends pas pourquoi vous voulez être aussi haut. Je trouve que c’est quatre immenses projets. Le Jules-Dallaire, on le voit de très loin », a ajouté Mathilde Bernier.

« Je suis très en faveur et j’ai hâte de le voir monter. Je suis épaté », a affirmé Majella Beaudoin.

Dès janvier 2019

Le Phare nécessitera un investissement privé de 755 millions $, en hausse de 155 M$ depuis 2015, avec une tour principale de 65 étages s’élevant à 250 mètres. On y retrouvera un quartier vertical complet, avec bureaux, condos, appartements, résidence pour aînés, commerces, restaurants, hôtel et garderie.

Les promoteurs parlent d’un pôle d’échange souterrain, une place publique, un observatoire panoramique, ainsi qu’une salle de spectacle de 1254 places.

Outre le pôle du RTC, on prévoit aussi 3000 espaces de stationnement répartis sur six étages et 6124 emplois sur le site pendant la construction.

Plus tôt au cours de la journée de mercredi, le maire Régis Labeaume a refusé de croire à des réactions mitigées de la population.

« Tout le monde me dit que ça s’est très bien passé. C’est important que le promoteur fasse sa partie à lui et nous, à l’automne, on s’en vient avec toutes les questions de circulation. En septembre, ça va se faire. On aura les réponses pour ça. »

Devant public, l’homme d’affaires Michel Dallaire a confirmé qu’il aimerait amorcer les travaux de construction dès le mois de janvier 2019.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée