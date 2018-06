MCGOLDRICK, C. Robert



À Québec, le 4 juin 2018, est décédé monsieur C. Robert McGoldrick, veuf de Huguette Clément, père de Lisa McGoldrick (Dominique-André Demers) et de Paul McGoldrick.La famille vous accueillera à lale vendredi 22 juin de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement dans le lot familial à Saint Pacôme, Québec. Il laisse aussi dans le deuil, son beau-frère Gabriel Lavoie (feu Patricia McGoldrick) et sa cousine Eileen Murphy. L'ont précédé dans la tombe, ses frères Frank (feu Marion Mielke), John (feu Eileen Kelly), Brendan (feu Marcelle Bouchard) et Edward. Il laisse aussi de nombreux neveux, nièces des familles Lavoie, McGoldrick, Clément et Gauvin, des cousins et cousines des familles Bélanger, McGoldrick, Murphy et Ross ainsi que les ami(e)s des familles M. Bélanger, R. Darmon, R. Frigière, A. Riverin et C.E. Dubé. Les enfants remercient le personnel du Gibraltar des soins dévoués et attentifs accordés à monsieur McGoldrick. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Oeuvres de la Maison Dauphine, 31, rue D'Auteuil, Québec (Qc) G1R 4B9, tél. : 418-694-9616.