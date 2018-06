Encore plus de spectacles au Grand Montréal Comédie Fest

MONTRÉAL | La programmation du Grand Montréal Comédie Fest continue de s’étoffer. On annonçait mercredi la tenue de nouveaux spectacles, qui s’ajoutent aux rendez-vous déjà annoncés de l’événement, qui se déroulera du 1er au 15 juillet.

Ceux et celles qui ont envie d’un drôle de déjeuner pourront prendre part aux deux «Brunchs de l’humour» du 8 et 15 juillet, à 11h30, au Bordel Comédie Club. Artistes connus et nouveaux visages y présenteront des numéros de «stand up» pour bien commencer la journée.

À l’inverse, les couche-tard préféreront peut-être assister aux «Shows d’humour improvisés», les 7 et 14 juillet, à 23h30, au Théâtre Sainte-Catherine. Sam Breton, Julien Lacroix, Martin Perizzolo, Christine Morency, Yannick de Martino, Maude Landry, Arnaud Soly et des invités-surprises se prêteront alors au jeu de la routine humoristique basée sur des thèmes suggérés par le public, un concept inspiré du spectacle «Set List : Stand-Up Without a Net».

Le collectif «Les Femmelettes», formation de femmes qu’on décrit comme «décomplexées, audacieuses, créatives et infiniment drôles», fera par ailleurs un saut au Grand Montréal Comédie Fest le 8 juillet, pour deux représentations, à 19h30 et 21h30, au Théâtre Sainte-Catherine.

Le Grand Montréal Comédie Fest s’ouvrira en grandes pompes le 1er juillet avec la prestation «100 humoristes en 100 minutes», à l’Olympia. Patrick Groulx, Julien Lacroix, Réal Béland, Martin Petit, Maxim Martin, Rosalie Vaillancourt et Mélanie Couture, entre autres, font partie de la centaine de comiques qui seront à l’œuvre lors de ce marathon de rires.

Plus de détails sont disponibles sur le site web du festival.