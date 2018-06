Essence : le leurre d’un nouveau concurrent

Poisson d’avril au mois de juin

Le patronat tient à nous faire mordre à l’hameçon, pas seulement le premier avril, mais le premier de chaque mois et même chaque semaine. Et je dirais plus : tout le temps. Dans le sens non-stop.

Tout ça pour vous dire que le premier juin 2018, que vois-je en première page du Journal de Montréal? Ce titre intriguant : « Nouveau concurrent dans l’essence. Mobil arrive au Québec ». Voilà une autre stratégie « songée » par la transnationale Américaine ExxonMobil dans le but de tromper le monde. Voyez-vous, mes amis, ExxonMobil, valorisée à la Bourse à plus de 445 milliards $, détient ici au Canada la pétrolière Imperial Oil qu’elle contrôle à 70 %. Vous me suivez? Eh bien Imperial Oil Canada commercialise au détail son essence au Canada, sous la marque Esso, depuis longtemps. Esso est le principal détaillant au Canada. Vous me suivez toujours? Comme son nom l’indique, Mobil est un gros détaillant mondial qui appartient à ExxonMobil. Donc Esso et Mobil c’est la même compagnie. En passant, Exxon est présente partout dans le monde et est complètement intégrée verticalement : de l’exploration à la production de pétrole brut au raffinage et enfin au détail. Ainsi, elle a tout le loisir et toute la « flexibilité » de manipuler les marges de profit à toutes les étapes. Bien évidemment, toutes les stations-service Esso sont obligées d’acheter leur pétrole de compagnies affiliées à ExxonMobil même si elles pouvaient s’en procurer du ben moins cher en Russie, en Iran, etc. C’est ça le mirage de la concurrence et la fable du marché qui aboutit en tout temps au vrai et juste prix.

Le leurre du nouveau concurrent

Voir l’arrivée de stations-service Mobil au Québec comme un nouveau concurrent relève de l’illusion et du mirage. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, hein? Je le répète : Esso et Mobil appartiennent à Imperial Oil Canada qui elle est détenue par l’Américaine ExxonMobil. Alors, pour faire diversion et pour manipuler les consommateurs, Imperial Oil, qui compte déjà beaucoup de stations-service Esso au Québec, a décidé d’en créer de nouvelles sous la marque Mobil. Ainsi, les tatas et les totos vont fêter l’arrivée d’un pseudo nouveau concurrent au Québec en rêvant que cela va faire baisser les prix de l’essence au détail. Eille, Esso et Mobil c’est la même compagnie! Dans les faits, il n’y a pas de nouveau concurrent au Québec. Le cartel pétrolier demeure intact et vous pouvez avoir la certitude de pouvoir continuer à vous faire « entreprendre » et à vous faire « entretenir » par vos pétrolières étrangères chéries qui sortent continuellement du Québec leur butin pigé dans vos poches et dans votre sacoche avec l’assentiment de vos élus.

Même Couillard l’admet

Bon ben il faut au moins reconnaître à Philippe Couillard d’avoir admis que le cartel pétrolier québécois nous arnaquait et que la concurrence dans ce secteur n’était qu’une vue de l’esprit tordue de gens vendus. Philippe a donc dit la vérité. Il faut le prendre pendant que ça passe, car monsieur Couillard est une personne qui prend souvent ses aises avec les faits : « La variation des prix de l’essence est “apparemment concertée”, dit Couillard » (Le Devoir, 31 mai 2018).

Une fois qu’il a dit cela, il me semble qu’un premier ministre qui est censé desservir l’intérêt supérieur de la population devrait prendre immédiatement des mesures énergiques afin de mettre fin sur-le-champ à ce taxage et légiférer afin d’instaurer une véritable concurrence dans ce secteur d’activités. Monsieur Couillard, face à cette filouterie avec l’aide de ses ministres pitbulls Martin Coiteux, François Blais, Carlos Leitão et autres devraient, comme ils l‘ont fait pour s’attaquer aux droits des syndicats, des étudiants, des parents, promulguer au plus sacrant une loi spéciale afin de mettre fin à cette exploitation qui dure depuis trop longtemps. Lui-même a reconnu la « gammick » des pétrolières, c’est ben beau dénoncer, mais le plus important encore c’est agir.

Et la solution de Couillard est...

Ce n’est pas aujourd’hui la veille, comme dirait le poète, et encore plus avec le PLQ et la CAQ. Eh ben, comme mesure musclée pour mettre au pas et punir les pétrolières qui nous vident les poches avec le consentement de nos élus, monsieur Couillard, prenant son courage à deux mains, a suggéré ceci comme solution aux gestes posés par les bougons pétroliers : « Le premier ministre incite les Québécois à s’acheter un véhicule électrique » (Le Devoir, 31 mai 2018). À s’acheter une voiture électrique pour ceux qui en ont les moyens, s’entend. Charest, Couillard, Harper, Legault et cie, tous très braves pour s’attaquer aux services publics et aux instruments collectifs du monde ordinaire et de les taxer, se transforment en pantins quand vient le temps de stopper les débordements des puissants qui, toutefois, ont l’amabilité de les corrompre et de leur donner une job assurée après leur service politique.

Bonne idée du PQ, mais ce n’est pas assez

Il faut reconnaître au Parti québécois un certain courage que n’ont pas la CAQ et le PLQ, en dénonçant l’exploitation éhontée : « Le PQ veut en finir avec le cartel de l’essence » (Le Journal de Montréal, 29 mars 2018). Mais malheureusement, comme c’est trop souvent le cas, le PQ n’a pas le courage de s’attaquer de front au problème afin de mettre fin à ce vol institutionnalisé pratiqué par les pétrolières. Non mes amis du PQ, ce n’est pas en créant un Bureau de la protection des consommateurs du Québec que l’on va mettre au pas les monstrueux cartels en alimentation, dans les transports aériens, les télécommunications, de l’essence, etc. Comme cartels, le PQ aurait pu aussi ajouter ceux du transport ferroviaire (CN-CP), des banques canadiennes et des pharmaceutiques.

Voyons donc, la création au Québec d’un Bureau de la protection des consommateurs va faire rigoler les dirigeants des pétrolières. Ils vont être morts de rire. Après l’Office de la protection des consommateurs et du Bureau de la concurrence, qui n’ont rien pu faire, ce n’est pas la création d’un autre organisme public qui va contrarier les faiseux. Il faut voter des lois vraiment contraignantes et créer des instruments collectifs, comme Pétro-Québec, pour s’extirper des entrailles de ces prédateurs économiques. Pour ce faire, il faut vraiment avoir le courage et avoir à cœur le bien commun, le mieux-être et la majorité.