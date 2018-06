FEQ: le spectacle «La musique de Stone : Hommage à Plamondon» sera sur les Plaines le 10 juillet

Le décompte est commencé pour le Festival d’été. À deux semaines de son coup d’envoi, le FEQ levait le voile mercredi sur deux spectacles concepts, soit la carte blanche de Patrice Michaud sur les Plaines et les artistes qui seront sur scène pour Belle et Bum célèbre l’Acadie et le Québec, ainsi que les premières parties de ces deux soirées.

«La musique de Stone : Hommage à Plamondon» sera présenté avant la carte blanche de Patrice Michaud le 10 juillet, à 19h. Le concert regroupera les chanteuses qu’on pouvait entendre sur la trame sonore du spectacle du Cirque du Soleil, qui était installé tout l’été 2017 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Le spectacle, 100 % féminin, mettra donc en vedette Valérie Carpentier, Gabrielle Shonk, Ariane Moffatt, Martha Wainwright, Klô Pelgag et Safia Nolin, entre autres.

Pour sa carte blanche, intitulée «Patrice et ses Majestiques», Patrice Michaud a invité Marie-Mai et Yann Perreau sur scène avec lui. Il promet un spectacle à saveur yéyé tout droit sorti des années 60.

Animé par Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne le 9 juillet au Parc de la Francophonie, le spectacle «Belle et Bum célèbre l’Acadie et le Québec» accueillera sur scène Fred Fortin, Zachary Richard, Émile Bilodeau, Jean-François Breau, Guylaine Tanguay, les Hay Babies, Menoncle Jason et Radio Radio.

Comme l'an passé, alors que Belle et Bum avait préparé un spectacle pour le 50e anniversaire du FEQ, le spectacle sera capté pour une diffusion à Télé-Québec en mars 2019.

Le Festival d'été aura lieu du 5 au 15 juillet.