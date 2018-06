Fête nationale: Québec a peut-être péché par excès de prudence

Les débordements et les arrestations lors de la Fête nationale à Québec ont drastiquement chuté lors des dernières années, si bien que le directeur général d’Éduc’alcool Hubert Sacy avoue qu’«on a peut-être péché par excès» de prudence à la suite du coup de barre donné à l’événement en 2011.

Le nombre d’arrestations a régressé constamment après avoir atteint un sommet en 10 ans, en 2013, où 32 personnes avaient été arrêtées. L’an dernier, à peine quatre individus ont été appréhendés par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

La réforme de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, entamée en 2011, avait été marquée notamment par une «tolérance zéro» d’amener son propre alcool dans le «périmètre festif» dans les environs des plaines d’Abraham et de la colline parlementaire, en plus d’une présence policière accrue. «Ce qu’on constate, c’est que la mise en place de ces mesures-là ont grandement diminué les débordements», confirme le porte-parole au SPVQ, David Poitras, indiquant qu'aucun périmètre de sécurité comme tel ne sera en place lors des festivités, le 23 juin, malgré le déploiement policier significatif.

Selon le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, ce redressement était devenu nécessaire face à une situation «pitoyable», mais il est aussi allé un peu trop loin, avoue-t-il.

«Il s’est passé un phénomène double : on a passé un grand coup de restrictions et en même temps, on faisait de l’éducation et de la sensibilisation. Une fois que cette chose-là a pris fin, on a péché par excès. C’était tellement restrictif que ça a tué l’esprit de la fête », estime-t-il, jugeant néanmoins les mesures «justifiées par l’amélioration de la situation».

Ce constat a amené Éduc’alcool à revoir son appel à la modération, alors que le message a été recentré et assoupli. «On a changé pour l’amener davantage vers la célébration de la fête, et un peu moins vers la dénonciation de l’abus», pointe-t-il, précisant que la Ville aussi a adouci ses positions après avoir serré la vis en 2011.

«Il n’y absolument aucun problème à avoir de l’alcool et participer à la fête, dans la mesure où ça se fait de façon modérée et conviviale», lance M. Sacy.

Par ailleurs, il a tenu à mettre en garde les consommateurs de cannabis qui seraient tentés de fêter l’adoption du projet de loi C-45, qui légalisera le cannabis le 17 octobre prochain. « Le mélange d'alcool et de cannabis est une très, très, très mauvaise idée. Même si vous prenez un verre et que vous fumez un joint, c’est quand même l’équivalent de péter le .08 », avertit-il.

Les quatre conseils «gueule de bois» d’Hubert Sacy

Ne pas abuser de l’alcool

Rester hydraté, en alternant entre un verre d’alcool et un verre d’eau

Manger avant de boire. « Boire avec un estomac vide, c’est la pire chose qu’on puisse faire », souligne-t-il.

Pour dissiper la gueule de bois : dormir, boire de l’eau, sortir dehors et respirer de l’air frais

Arrestations lors des 10 dernières éditions de la Fête nationale à Québec