LEMELIN, André



À l'Hôpital Général de Québec, le 16 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. André Lemelin, époux de dame Lisette Gagnon. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse ; sa fille Nadine (son ami David Lefrançois); ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs : Richard (Jocelyne Marier), Lise (Gérard Gerry Giguère), Raynald (France Lavoie), Michel (Louiselle Pelletier), Réjean (Sylvie Emond), Mario (Cécile Lefrançois) et Sylvain (Isabelle Bouffard) ; de la famille Gagnon : Michel (Jeannette Bouchard), feu Réjean (Jocelyne Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement les bénévoles du Centre d'Hébergement St-Augustin de Beauport, où il fut bénévole avec sa conjointe. Un merci également au personnel de l'unité 250 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués.