Golf : Brendan Leonard en tête à Hawkesbury

Malgré les rafales qui soufflaient sur le parcours du club de golf Hawkesbury, mercredi, l’Ontarien Brendan Leonard a remis une carte de 66 pour prendre la tête du classement de l’Invitation Desjardins, une étape de la division internationale du Circuit Canada Pro Tour (CCPT).

Retranchant six coups à la normale, le meneur a eu besoin d’un coup de moins que les Québécois Dave Lévesque et Tim Alarie ainsi que les Ontariens Dennis Hendershott et Brian Churchill-Smith pour compléter les 18 trous.

Daniel Santerre occupe pour sa part le sixième rang après avoir joué 68 (-2), un coup de mieux que Vincent Blanchette.

Meneur au classement Coors Light, Leonard, qui a remporté la Classique Bérard Tremblay en 2017, n’était toutefois pas complètement satisfait de sa journée, même s’il a limité les erreurs.

«Deux coups d’approche ratés qui m’ont coûté un boguey au 14e ont été mes seules erreurs de la journée», a dit Leonard, auteur de sept oiselets, dans un communiqué.

Lévesque dans la lutte

Lévesque est quant à lui content de son jeu. Il aura l’occasion de batailler pour la victoire lors de la deuxième et ultime ronde du tournoi, jeudi. Après un premier neuf en dents de scie (deux oiselets contre deux bogueys), Lévesque a conclu avec quatre oiselets aux 10e, 13e, 15e et 17e trous.

«Depuis ma première ronde de 68 au Bic (Tournoi des Maîtres valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon), je sens que les choses se replacent après un début de saison difficile, a dit Lévesque. Je travaille fort pour retrouver mes repères et je vois des signes encourageants à l’approche des gros tournois.»

Alarie a quant à lui réussi un aigle au 13e trou et quatre oiselets, mais il a commis un boguey au cinquième fanion.

«Je n’ai pas joué beaucoup en début de saison en raison de mon travail de surintendant à mon club à Saint-Jérôme, mais je suis présentement sur une bonne lancée», a dit Alarie.

Le champion quittera Hawkesbury avec un chèque de 7 000 $ tiré de la bourse globale de 40 000 $.