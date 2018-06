Isabelle Desjardins ne ressemble plus à ça

L’animatrice Isabelle Desjardins a changé de tête!

Elle avait fait languir ses abonnées dans une publication mardi concernant une transformation éventuelle de sa coupe de cheveux.

«Je suis en plein changement capillaire aujourd’hui :) à suivre...» avait alors écrit la conjointe du joueur de hockey David Desharnais.

Deux heures plus tard, on pouvait enfin voir son nouveau look.

«Tellement heureuse d’avoir enfin les cheveux courts. Quelle belle couleur et parfaite coupe au carré», a-t-elle affirmé, toujours sur Instagram.