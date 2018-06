La nouvelle S60 sera la première Volvo américaine

Volvo vient tout juste de dévoiler la plus récente mouture de sa S60. Et par la même occasion, on a présenté la toute nouvelle usine de ce constructeur qui assemblera, pour la première fois, une voiture en sol américain.

À lire aussi: Volvo présente son premier camion entièrement électrique

Cette dernière est située à Charleston en Caroline du Sud. Par le passé, la S60 a été assemblée en Suède, en Belgique, en Malaisie et en Chine. Mais jamais aux États-Unis.

En juillet l’année dernière, Volvo avait annoncé que dès 2019, elle entendait ne lancer que des modèles électriques ou hybrides. Il s’agit d’une promesse tenue.

En effet, une version hybride rechargeable cette nouvelle S60 sera livrable avec les moteurs T6 et T8. Ils développeront respectivement 340 et 400 chevaux-vapeur. Une version Polestar Engineered de la T8 sera offerte. En plus d’être dotée de jantes, freins et suspension de meilleure qualité, sa puissance grimpera à 415 chevaux-vapeur.

Volvo S60 Volvo

Les T5 et T6 à essence seront aussi disponibles. Cela dit, aucune motorisation diésel ne sera disponible.

À l’heure actuelle, les cotes de consommation n’ont pas été publiées. Il en est de même pour l’autonomie des batteries.

Sur Autoblog, on peut notamment lire que la nouvelle S60 sera plus grande et plus étroite qu’auparavant. Elle proposera un habitacle plus spacieux de même que plus d’espace de chargement.

Volvo S60 Volvo

Pour ce qui est de la plateforme, c’est sans étonnement qu’on apprend que la S60 est construite sur l’architecture modulable SPA de Volvo. Les V60, XC60, S90 et V90 se partagent déjà cette plateforme.

Au Canada, son prix de détail sera 42 400$. La date d’arrivée des premiers exemplaires n’est toutefois pas encore connue.