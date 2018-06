Il y a peu de contestation à l’affirmation qui prétend que les revenus des Québécois sont parmi les plus imposés en Amérique. Mais qu’est-ce qui échappe encore au fisc ? Peut-on encore espérer voir une partie de ses gains être exonérée d’impôt ?

D’abord, précisons que les différents crédits d’impôt (TPS, Solidarité, famille monoparentale, enfants aux études, montant en fonction de l’âge, frais médicaux, personnes à charge, aidant naturel, etc.) portent le seuil d’imposition à près de 10 000 $. Au-delà de ce palier de revenus gagnés, en général, on doit payer des impôts. Mais, il y a encore des exceptions. Voici une courte liste de ce qui est encore non imposable pour les particuliers.