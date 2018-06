Les White Sox ne font pas le poids face aux Indians

Les White Sox de Chicago ont été lessivés 12-0 par les Indians, mercredi à Cleveland, subissant du même coup un deuxième balayage et une septième défaite consécutifs.

Le lanceur-étoile Corey Kluber (11-3) a connu une autre excellente sortie, ne concédant qu’un coup sûr et un but sur balles en sept manches de travail en plus de retirer sept frappeurs sur des prises. Il est devenu le premier lanceur a remporté 11 matchs cette saison,

L’artilleur a rapidement obtenu l’appui de ses coéquipiers. Jose Ramirez a été à l’origine de trois points en claquant sa 22e longue balle de la saison dès la manche initiale. Jason Kipnis l’a imité, produisant trois des six points des siens lors du sixième tour au bâton.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion a quant à lui permis à deux coéquipiers de croiser le marbre.

Reynald Lopez (2-5) a accordé cinq points, dont quatre mérités, six frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en quatre manches et un tiers.

Le releveur Bruce Rondon a connu une deuxième journée de travail difficile de suite. Après avoir donné deux points en deux tiers de manche mardi, il a alloué six points en une manche dans cette défaite.

Au total, les visiteurs n’ont frappé que deux coups sûrs.