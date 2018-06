Maximisez les retombées fiscales des camps de vacances

Pour les plus jeunes, l’été est plutôt synonyme de plaisir. Plus d’un choisira de participer à des camps de vacances (camps de jours, sportifs, scientifiques, artistiques ou musicaux) afin de profiter d’un horaire bien rempli et d’activités encadrées. Peu importe le choix des jeunes, les frais exigés peuvent atteindre des sommes très importantes principalement si l’enfant séjourne une ou plusieurs semaines à l’extérieur de la maison.

Le Québec a plutôt choisi d’offrir un crédit d’impôt remboursable dont le taux est fonction du revenu familial total des parents. Le taux du crédit varie entre 36 % et 75 % et il peut être réclamé par l’un ou l’autre des parents, peu importe qui a réellement payé les frais.

Les frais admissibles sont similaires à ceux admis au fédéral sous réserve des deux exceptions suivantes : aucune limite n’est applicable au revenu gagné et le montant admissible annuel est de 9000 $ pour un enfant âgé de six ans ou moins.

La règle la moins bien comprise concerne la limite applicable lorsque l’enfant séjourne sur les lieux du camp. Lorsque l’enfant dort sur place, les frais hebdomadaires admissibles sont grandement réduits. Les limites précédentes, basées sur l’âge, ne sont plus applicables et les montants suivants prévalent et donnent aussi droit à la déduction fédérale et au crédit d’impôt remboursable du Québec :