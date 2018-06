Novacap investit dans Noble Foods Nutrition

Le fonds québécois de placement privé Novacap investit dans le fabricant de barres nutritionnelles et énergétiques Noble Foods Nutrition, basé à Pointe-Claire sur l’île de Montréal.

Sans dévoiler le montant de la transaction, Novacap a précisé mercredi que la centaine d’employés de la compagnie, incluant la direction, restera en place.

«L'équipe de Noble Foods a démontré un savoir-faire de premier plan en innovation, production et développement des marchés, a déclaré Antoine Casimir, vice-président principal, Industries chez Novacap, par communiqué. Nous croyons fermement que la combinaison de leur expertise avec celle de Novacap permettra à Noble Foods d'accroître sa croissance et de devenir le fournisseur privilégié dans la fabrication sous contrat en Amérique du Nord. Ce partenariat nous permettra d'explorer de multiples possibilités d'acquisition et opportunités stratégiques afin d'étendre les capacités de fabrication actuelles et leur portée géographique.»

Cet investissement a été «facilité» par Investissement Québec.

«Noble Foods est le type d'entreprise que nous cherchons à appuyer dans l'écosystème québécois de fabrication d'aliment, a mentionné Pierre Gabriel Côté président-directeur général d'Investissement Québec. Le secteur manufacturier innovant est une priorité stratégique pour nous. C'était donc tout naturel de contribuer à la réussite de la transaction.»