On rencontre le studio PLAYMIND!

Connaissez-vous le studio PLAYMIND? Clara est allée rencontrer leur merveilleuse équipe, qui travaille sur des projets gaming dans un studio situé dans le cœur de la Petite Italie. Chanceux!

En plus de travailler sur leur jeu The Inner Friend, le studio propose des installations divertissantes dans plein d'événements. En fait, vous avez probablement déjà joué à un de leurs jeux au Stade Saputo ou même à IglooFest!

Voici notre petite tournée des studios PLAYMIND!