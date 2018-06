Passion triathlon sans dommages collatéraux

Ce week-end, plus de 5000 triathlètes se jetteront dans les eaux du lac Tremblant dans le cadre du Festival du triathlon Subaru IRONMAN 70.3, 5i50 et Sprint Mont-Tremblant. Discussion avec un entraîneur pour un passage au triathlon réussi.

« Tous les ans, des personnes me contactent après avoir regardé des vidéos d’Ironman quelques fois et se disent prêtes à s’entraîner tout à coup une vingtaine d’heures par semaine, dit Barthélémy Rolet de Bart Coaching, club qui aura plus de 50 athlètes au départ ce week-end. C’est toujours le même scénario : elles sont très, trop intenses pendant quelques mois, puis elles craquent... ou c’est le reste qui y saute. »

Le corps, qui se blesse en abattant tout à coup plus d’entraînement en une matinée que dans les trois dernières années, mais aussi ce qui l’entoure. « J’ai vu des vies brisées... des gens qui ont perdu leurs amis ou qui se divorcent », dit Barthélémy. Ce dernier n’accepte même plus de tels athlètes en entraînement privé, sachant flairer les lubies.

« C’est vrai que le triathlon est accessible à tout le monde qui est en bonne santé, mais à tout le monde qui est en bonne santé et qui est patient », insiste M. Rolet.

L’extraordinaire prend du temps

Photo courtoisie, Line D’Astous L’histoire de Line est extraordinaire. Alors 42 ans, plus de 250 lb et à peine capable de jogger 200 mètres, Line D’Astous en est venue à compléter le mythique Ironman, c’est-à-dire à nager pendant 3,8 km, à rouler pendant 180 km et à courir 42,2 km.

On a tendance à glorifier les exploits, moins leur parcours. Line D’Astous n’est pas un exemple de renaissance instantané ; elle en est un de véritable endurance... et de patience.

« Mon parcours m’a pris cinq ans », précise Line D’Astous.

« Cela dépend bien entendu du bagage athlétique de la personne, mais en général, on ne fait pas d’Ironman à sa première saison, ni à sa deuxième, et rarement à sa troisième », dit Barthélémy Rolet. Une première saison ? Un sprint, ou des sprints, et peut-être un olympique en fin de saison. La deuxième, des sprints et des olympiques, et peut-être un 70.3 à l’automne. Le 140.6 pourrait à la limite être à la fin de la troisième saison... ou des années plus tard. Et on peut très bien faire du triathlon sans aspirer à devenir Ironman.

Après la patience, la constance

« Passer au 70.3 et plus demande un plus grand investissement en temps. De cinq heures pour un sprint, on double à dix heures, ce qui implique aussi des week-ends avec des longues sorties de vélo et de course à pied, ce qui peut être parfois difficile selon les situations familiales », dit l’entraîneur en chef de Bart coaching.

« Ce qui est le plus important en entraînement, c’est la constance, dit Barthélémy Rolet. Il vaut mieux viser un nombre d’heures par semaine réaliste, et y tenir. »

« Une de mes premières questions en discutant avec un athlète, après avoir cerné ses intentions et ses objectifs, c’est de comprendre ce qu’il est prêt à mettre comme investissement en temps et à quoi ressemble son horaire du temps », dit Barthélémy Rolet. Il n’est pas rare que celui-ci ait à réorienter les objectifs... ou à user de tact pour que l’athlète en question constate qu’il y a des limites à la jonglerie entre les priorités.

Selon l’entraîneur, au lieu de tout chambouler pour l’entraînement, il est plus sage d’évaluer la place que notre passion peut prendre dans notre vie, et travailler avec celle-ci au lieu de contre celle-ci : « Dans le club, on a toutes sortes de gens avec des situations professionnelles et personnelles diverses : on s’adapte ! »

« Il ne faut pas que penser au temps d’entraînement, mais aussi au contexte pour bien récupérer ! », ajoute Barthélémy Rolet. Même un Ironman, l’athlète d’endurance par excellence, peut s’essouffler dans un quotidien où il n’y a pas de place pour respirer entre deux engagements...

Patience, constance et équilibre... et longue passion au triathlon !