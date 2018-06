Quelle découverte rassurante!

En lisant le récit que faisait cette femme qui vous a écrit sur son conjoint pervers narcissique, ça m’a fait allumer en ti-péché. Je la remercie de sa générosité. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais à mettre un mot sur la maladie de mon ex, connu au début des années 80, qui est devenu mon chum, puis mon conjoint de fait, et finalement mon mari.

J’avais remarqué qu’au fil du temps, il avait changé de comportement. Mais cela s’est définitivement concrétisé autour de la quarantaine, même si je me disais encore qu’une fois ce cap passé, il allait redevenir comme avant. Devant son attitude agressive à mon endroit, je suis devenue peu à peu différente moi aussi. Cela au point de devenir une femme soumise qui se contentait du « sois belle et tais-toi » chaque fois que j’étais en public avec lui.

À titre d’exemple, lors de soupers entre amis, lorsque je voulais prendre la parole, il me dénigrait et me rabaissait. Quand j’entreprenais des démarches pour me trouver un emploi ou bien quand j’ai décidé de retourner aux études à 43 ans, il me disait que je n’étais bonne à rien, que ça ne valait même pas la peine que j’essaie. Tout en m’affirmant que si je le faisais, il allait m’aider dans les tâches ménagères, ce qu’il n’a jamais fait.

Devant les obstacles qu’il a mis sur la route de mes études et son refus de m’aider dans la maison, je fus placée devant l’obligation d’arrêter. « Je te l’avais bien dit que tu ne serais pas capable ! » Et là, il a repris de plus belle ses ordres en partant au travail le matin, genre « tu videras le lave-vaisselle ! Tu feras une brassée de linge. Tu passeras la balayeuse dans l’escalier ». Il n’y avait que l’entrée à déneiger qu’il m’interdisait de faire parce qu’il le faisait mieux que moi. Entre amis, j’étais le souffre-douleur de tout le monde et la plus niaiseuse.

Incapable de me faire le moindre compliment, il ne se gênait pas pour en faire aux autres femmes présentes. Lors de notre mariage en 2006, il a décrété qu’il m’épousait pour faire plaisir à mes parents et faire un gros party pour ses amis. Quand je lui disais que ses amis m’intimidaient, il ne me croyait pas, et c’est moi aujourd’hui qui paie pour.

Je consulte pour un choc traumatique émotionnel, et comme si ce n’était pas assez, j’ai été diagnostiquée pour un trouble de la personnalité. Je n’ai plus aucune confiance en moi ni aucune estime personnelle, et j’ai du mal à me refaire une image qui a de l’allure. Divorcée depuis peu pour une autre raison que celle décrite plus avant, j’essaie de me refaire une nouvelle vie.

Nadine B.

Dites merci à la vie que cette « autre raison de divorcer » vous ait sortie des griffes de ce monsieur, sinon vous y seriez encore avec les conséquences qu’on peut imaginer. L’important maintenant est de travailler à vous reconstruire plus adéquatement. Car dites-vous bien que si ce pervers vous a choisie, c’est que vous présentiez malheureusement les failles susceptibles de lui permettre de vous détruire.