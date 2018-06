Qui des Astros ou des Yankees sont les meilleurs?

Le début de saison des Yankees et des Astros a été laborieux. L’équipe dominante après un mois d’activités était les Red Sox, qui avaient remporté 21 victoires et subi seulement 7 défaites. Quant aux « Bombardiers du Bronx », ils avaient remporté seulement 18 victoires. Ils se retrouvaient à trois matchs des Red Sox avec une priorité de deux matchs sur les Blue Jays.

Le mois de mai fut celui du réveil au bâton d’Aaron Judge, de Giancarlo Stanton et de Gary Sanchez. La fiche combinée de ce trio de frappeurs était de 19 coups de circuit et 47 points produits. Depuis le premier mai, les Bombardiers ont remporté 29 matchs et ils devancent les Red Sox au premier rang.

Une des choses les plus difficiles à réaliser dans le baseball majeur c’est de remporter deux Séries mondiales d’affilée. Sauf que l’année suivant une victoire c’est souvent difficile de connaître un excellent départ.

Contrairement aux Yankees, la force des Astros c’est le personnel de lanceurs partants : Verlander, avec une fiche de 9 victoires, 2 défaites, Cole et Morton ont des dossiers identiques de 8 victoires, 1 défaite. Justin Verlander est le favori pour remporter le trophée Cy-Young.

Lors de leur dernier voyage, les Astros ont connu une séquence de 10 victoires. Tout comme les Yankees, ils ont remporté 29 victoires depuis le mois de mai.

Quelle est la meilleure formation ? Les Yankees, car leurs frappeurs sont plus redoutables. Un des aspects à ne pas négliger est la foule de New York. Les partisans des Yankees sont exigeants, forçant ainsi les joueurs à performer à tous les matchs.

Période inquiétante pour Harper

Le nom de Bryce Harper circule dans les rumeurs comme quoi les Yankees souhaiteraient lui offrir un contrat à titre de joueur autonome à la fin de la saison.

Bryce Harper a connu un mois d’avril exceptionnel alors qu’il a claqué 8 coups de circuit et qu’il a fait marquer 17 points, suivi d’un mois mai avec 10 coups de circuit et 21 points produits. Sa production du mois de juin est catastrophique. Avant le match d’hier il avait fait marquer 3 points, frappé un seul coup de circuit, avec une moyenne au bâton de ,135 pour le mois.

Qui préférez-vous comme joueur autonome ? Bryce Harper ou Manny Machado qui domine les joueurs d’arrêt-court de la Ligue américaine pour les circuits et les points produits ?

Qui est le meilleur lanceur dominicain ?

Le merveilleux monde du baseball est un paradis pour les amateurs de statistiques. Combien de fois ai-je entendu les amateurs de statistiques comparer les joueurs selon leur fiche. Alors, mes experts en chiffres, dans dix ans, qui qualifieriez-vous de meilleur lanceur, Bartolo Colon ou Juan Marichal ?

Dans dix ans, Colon aura le plus grand nombre de victoires, sans oublier plus de 300 retraits sur trois, que Marichal. Malheureusement, je ne me fie pas aux statistiques pour déterminer qui je crois être le meilleur lanceur, mais plutôt au talent que je vois devant moi. Juan Marichal est dans une classe à part malgré tout le respect que j’ai pour Colon.