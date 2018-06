Sept joueuses du Dynamo parmi la crème du circuit

Sept joueuses du Dynamo de Québec ont été retenues en prévision du match d’étoiles de la PLSQ qui aura lieu le 30 juin à Laval face aux meilleurs éléments du circuit ontarien de la Ligue 1.

Les heureuses élues sont Évelyne Viens, Marie-Joëlle Vandal, Gabrielle Carle, Ariannne Langlois, Mireille Patry, Dominique Fortin et Marie-Sandra Ueneza. Le Dynamo domine avec sept sélections, ce qui n’est pas surprenant puisque les protégées d’Alfred Picariello occupent le premier échelon en vertu d’une fiche de trois victoires et deux verdicts nuls.

« C’est un bilan satisfaisant, a souligné le pilote du Dynamo. Sur le plan comptable, nous sommes au premier rang et en deuxième place en offensive et en défensive. Notre jeu commence à prendre forme et l’esprit est bon même si je suis complètement insatisfait de notre dernier match, une victoire de 1-0 contre le FC Sélect. Les exigences sont élevées et les filles étaient moins en jambes. »

« En formant l’équipe, l’objectif était de terminer au premier rang, de renchérir le directeur technique Helder Duarte. Nous avons seulement trois points d’avance et c’est possible de connaître une saison sans défaite. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais d’autres filles ont pris la relève. »

Du côté masculin, le Dynamo occupe le 5e rang en vertu d’un dossier de deux gains, deux verdicts nuls et trois défaites. Ces deux victoires sont survenues par jeu blanc lors des deux dernières rencontres.

« Nous avons connu un début très difficile, a convenu l’entraîneur-chef Edmond Foyé, mais les gars commencent à se connaître. On veut consolider notre 5e place et grimper de quelques échelons si possible. Compte tenu des nombreux départs au terme de la dernière saison, nous avons dû recommencer à zéro en créant une combinaison de Québécois et de joueurs étrangers. La finalité est de pouvoir miser sur un effectif de 80 à 90 pour cent de Québécois dans le futur. Un autre rêve est de jouer dans la Ligue canadienne qui débutera ses activités en 2019. Pour le moment, nous sommes loin. »

« Nous avons échappé de précieux points en partant, mais notre identité de jeu se forme, de renchérir Kevin Cossette. Malgré des départs, nos joueurs-cadres sont toujours là et nous avons pu compter sur des additions solides à des postes clés en offensive. On ne calcule pas, mais je pense qu’on peut gravir des échelons. On y va un match à la fois. »

