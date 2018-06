Tom Kostopoulos devient instructeur avec les Penguins

L’ancien du Canadien de Montréal Tom Kostopoulos a été nommé entraîneur au développement des joueurs chez les Penguins de Pittsburgh, mercredi.

L’homme de 39 ans a mis fin à sa carrière de hockeyeur au terme de la dernière saison, lui qui a œuvré à titre de capitaine pour les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, le club-école de l’organisation, au cours des cinq dernières années.

Kostopoulos a porté les couleurs des Penguins, des Kings de Los Angeles, du Canadien, les Hurricanes de la Caroline, des Flames de Calgary et des Devils du New Jersey, dans la Ligue nationale.

Le Canadien a cumulé 61 buts et 157 points en 630 parties et ajouté cinq points en 16 matchs éliminatoires. Il a notamment inscrit le but gagnant en prolongation dans un gain de 4-3 contre les Flyers de Philadelphie, dans le premier match de la série de deuxième tour du Tricolore, en 2008.

L’ancien de l’organisation Andy Chiodo a également été embauché pour assumer des tâches similaires auprès des gardiens de but.