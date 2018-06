Une randonnée de 620 km

Jimmy Pelletier, ex-athlète paralympique, se prépare à réaliser en vélo à main une randonnée épique de 620 km afin d’amasser plus de 175 000 $ pour soutenir deux organismes de la grande région de Québec qui lui tiennent à cœur : le Patro Roc-Amadour et Adaptavie.

Le grand départ de la Randonnée Jimmy Pelletier 2018 sera lancé le 28 juin au Patro de Jonquière alors que l’arrivée est prévue à Québec, au Patro Roc-Amadour le 2 juillet après des escales à Dolbeau, Mistassini, Chambord, Shawinigan, Trois-Rivières et Québec. Plusieurs personnalités prendront aussi part à l’aventure, dont le président d’honneur de la randonnée, Sylvain Cossette, chef de la direction de Cominar, et P-A Méthot, invité d’honneur.

BON bonbon, la suite...

Après une longue journée de travail, le 16 juin dernier lors de la Journée des jeunes entrepreneurs, la jeune Lauréanne Jolicoeur, de Lévis, a déclaré des profits de 26 $, après évidemment, avoir payé tous ses fournisseurs qui lui avaient permis l’achat de sa marchandise. L’histoire ne dit pas ce qu’elle fera des bonbons invendus !!!

Tout cuit dans le bec

Après seulement 12 mois d’opération, les ventes de Tout cuit dans le bec, la nouvelle division du Groupe Je Reçois, connaissent une croissance fulgurante. Entre les six premiers mois et aujourd’hui, l’augmentation est de l’ordre de 300 % pour l’entreprise spécialisée dans les mets préparés et livrés à domicile. Chaque semaine, Tout cuit dans le bec expédie des milliers de plats au Québec et en Ontario. L’offre de Tout cuit dans le bec consiste à plus d’une vingtaine de plats différents, dont des pâtes, des poissons, des viandes, des plats végétariens et des produits sans allergènes. fr.toutcuit.ca

Une 1re couronnée de succès

Le 1er « 6 à 9 » Tour CIBC Charles-Bruneau, organisé bénévolement par des employés de la Banque CIBC et mis sur pied dans le but de venir en aide aux enfants atteints de cancer, a permis d’amasser la somme de 46 000 $, le 4 juin dernier au District St-Joseph. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Langlais, avocat, associé du Groupe Affaire chez Tremblay, Bois, Mignault Lemay, Avocats ; Louis McNeil, propriétaire du District St-Joseph, des restaurants Cosmos et Cosmos Traiteur ; Daniel Gélinas, président des Productions Daniel Gélinas, conférencier invité ; Marie-France Delisle, conseillère en placement, première vice-présidente, CIBC Wood Gundy ; Daniel Plante, président du comité organisateur, CIBC ; Pierre Jobin, chef d’antenne TVA Québec et porte-parole du Tour CIBC Charles-Bruneau ; et Sylvain Vinet, chef régional, Région Est du Canada, Banque CIBC et v.-p. du CA de la Fondation Charles-Bruneau.

Maheu&Maheu depuis 85 ans

Entreprise familiale, chef de file de la gestion parasitaire au Québec, Maheu&Maheu célèbre en juin son 85e anniversaire de fondation par Horace-A. Maheu. Avec son chiffre d’affaires de près de 20 millions de dollars en 2017, Maheu&Maheu est la 2e entreprise de propriété canadienne en importance au pays et elle figure au 43e rang du top 100 nord-américain. Maheu&Maheu emploie environ 130 personnes dans ses six bureaux régionaux (au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario) et son siège social à Québec. Sur la photo, on retrouve une dizaine de techniciens de l’année 2017, lors du Gala des Horace, regroupés entre le directeur des finances, Louis-Philippe Maheu, à gauche, et Michel Maheu, directeur général, à l’extrême droite.

Anniversaires

Nicole Kidman (photo), actrice australo-américaine, 51 ans... François Morency, humoriste, natif de Québec, 52 ans... Benoît Brière comédien et metteur en scène, 53 ans... Lionel Richie, chanteur américain, 69 ans... Anne Murray, chanteuse canadienne, 73 ans.... Jean-Marie Le Pen, politicien français (Le Front national), 90 ans.

Disparus

Le 20 juin 2017. Sergei Mylnikov (photo), 58 ans, ancien gardien des Nordiques de Québec (10 matchs lors de la campagne 1989-1990). 2016. Benoîte Groult, romancière, essayiste et figure du féminisme français... 2014. Jaroslav Walter, 75 ans, hockeyeur tchécoslovaque, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de 1964... 2013. Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français. 2009. Roland Fortier (abbé), 77 ans, 51 ans de prêtrise... 2007. Gaston Forgues, 69 ans, ex-président de la Fondation des Sourds du Québec.