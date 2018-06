Vladimir Guerrero est déjà arrivé à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Vladimir Guerrero à la plaque du Stade Stéréo+... La scène a fait rêver le gérant des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, qui lui a proposé, mercredi, un contrat pour les matchs du week-end. À en juger par la réaction de l’ancienne vedette des Expos de Montréal, un rire de bon cœur, ce sera visiblement pour une prochaine fois.

Guerrero, qui doit également visiter Québec et Montréal au cours des prochains jours, est déjà arrivé dans la région de Trois-Rivières. L'organisation des Aigles tentaient notamment de l'attirer au Stade depuis trois ans.

«Je ne suis pas groupie dans la vie, mais tantôt quand il est arrivé et que je lui ai serré la main, j'ai eu un pincement au cœur, a lancé l'ancien joueur du Canadien de Montréal Marc-André Bergeron, aujourd'hui président des Aigles de Trois-Rivières. De voir Guerrero ici dans notre stade, ça m'a impressionné.»

Seule ombre au tableau: Guerrero, unilingue espagnol, doit recourir à un traducteur. Il s'est dit très heureux de revenir au Québec avant son intronisation au Temple de la renommée du baseball majeur, en juillet. Il y fera son entrée avec la casquette des Angels de Los Angeles «parce que les Expos n'existent plus», a expliqué le principal intéressé.

La décision a peiné plusieurs amateurs montréalais... Guerrero en est conscient et affirme que le choix a été pour le moins déchirant.

Les Aigles avaient déjà accueilli Éric Gagné et Wayne Gretzky par le passé. À son tour, Guerrero s'est prêté au jeu. Une partie de l'après-midi, il a multiplié les photos et les autographes. Il ira à la rencontre des amateurs dans différents commerces et restaurants de la région puis il participera samedi matin à une clinique de baseball où les enfants peuvent toujours s'inscrire.

«Ils vont s'en souvenir toute leur vie, a observé le directeur général de l'équipe, René Martin. Guerrero, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire des Expos. Nous sommes très fiers qu'il soit à Trois-Rivières.»