PELLETIER, Louis de Gonzague



Au CHU de Québec, le 11 juin 2018, est décédé à l'âge de 86 ans et 11 mois, monsieur Louis de Gonzague Pelletier, époux de dame Marcelle Castonguay. Il était le fils de feu Amédée Pelletier et de feu Estelle Ouellet. Il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. La famille recevra les condoléances aule vendredi 22 juin de 19 h à 21 h et samedi, jour de la cérémonie, de 10 h à 12 h.et de là au columbarium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Marcelle, ses fils: Jean-Paul (Johanne Laberge), François (Marie-France Bossé), Florent (Lucy Hébert); ses petits-enfants: Laurie, Andréanne (sa mère Julie-Anne Vallières), Mathieu, Marie-Josée; ses arrière-petits-enfants: Ashley, Amy, Jaxon. Il était le frère et le beau-frère de: Marguerite (feu Rosaire Thériault), feu Ghislaine (feu Raymond Turcotte), Marcelle (feu Clément Dubé), feu Claude, feu Clément (feu Lise Roy), Rodolphe (Doris Deschênes), Jean-Marc (Rachel Pelletier) et de la famille Castonguay: feu Hélène (feu Louis Rail), Thérèse (feu Elzéar Gagnon), feu Adrienne (feu Roméo Grenier), feu Guy (Gabrielle Chouinard), feu Paul-Henri (Gemma Caron), Antonio (Rita Arseneault), Émilienne (Gérard Bouchard), feu André (feu Valérie Mukarubibi), Colombe (feu Normand Poitras), feu Georges, Joseph (Rachel Gamache), Yolande (Robert Robitaille). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Don en ligne : http://www.fondationduchuq.org/.