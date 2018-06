RINGUET, Jacques



Au CHSLD Côté Jardins, le 1 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Ringuet, époux de madame Laurette Simard. Originaire de Montmagny, il était le fils de feu dame Yvonne Duval et de feu monsieur Léopold Ringuet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 15 h.L'Inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles en toute intimité. Il laisse dans le deuil son épouse Laurette, ses filles: Line (Martin Racine) et Sylvie; ses deux petites-filles: Stéphanie et Victoria Racine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claude (feu Claudette Ouellet), Diane, Marcel (Lucie), Hélène (feu Marco Dion), Michel (Marie Paradis) et Claudette. Il est allé rejoindre son frère Jean-Pierre (feu Réjeanne Proulx), ses beaux-parents: Jean Simard et Lorraine Moreau; sa belle-sœur Doris et ses beaux-frères: Jean-Marie et Jean-Louis Simard. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus, ainsi que le personnel de la résidence Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.