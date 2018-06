LACASSE, Carole



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 juin 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Carole Lacasse, épouse de monsieur Jean-François Larochelle, fille de madame Rachel Savoie et de monsieur Jacques Lacasse. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Elle laisse dans le deuil, outre son époux et ses parents, ses fils : Alexandre et Maxence (Marie-Christine Sylvain); sa sœur Francine (Jean Perron), son frère David (Denise Nahas), ainsi que ses neveux et sa nièce, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 23 juin 2018, de 10h30 à 13h30.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.