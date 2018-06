PAQUET, Nicole



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Nicole Paquet, survenu à Québec, le 16 juin 2018. Elle était l'épouse de Jean-Guy Bigaouette, fille de feu Juliette Patry et de feu Lorenzo Paquet. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, à(Pour accéder au stationnement gratuit, emprunter la rue des Jardins-Mérici et avancer vers la première barrière à votre droite.) Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Chantal Laporte (Jean-Pierre Vézina); ses petits-enfants: Juliette et Charles Vézina; ses sœurs et son frère: Thérèse Paquet (Pierre-Paul Sirois), Cécile Paquet (feu Denis Deschêne), France Paquet (Magella Vallière) et Gilles Paquet (Doris Bernard); sa belle-mère Germaine Dorval-Dallaire; ses beaux- frères: Michel Bigaouette et Gaétan Bigaouette (Isabelle Leclerc); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et plusieurs ami(e)s.