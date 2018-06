FORTIN, Jean-Paul



Est décédé paisiblement à la résidence l'Oasis Saint-Damien, le 9 juin 2018 à l'âge de 67 ans et 4 mois, monsieur Jean-Paul Fortin fils de feu monsieur Léopold Fortin et de feu madame Adrienne Carrier. Il demeurait à Saint-Damien, Bellechasse., là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées par la suite, au cimetière paroissial Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos. Il laisse dans le deuil son frère Carrier (Sylvie Ross), sa sœur Michelle (Gaston Lafond); ses nièces Stéphanie (Didier Rolin), Dominique (Nicolas Roy) et leurs enfants Xavier Rolin, Julia Rolin et Livia Roy, sa tante Bibiane Godbout ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Oasis Saint-Damien ainsi que l'infirmier et les infirmières du CLSC pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oasis Saint- Damien 65, route St-Gérard Saint- Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la