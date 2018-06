PICARD, Jeannine Asselin



Au CHUL, le 19 juin 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Jeannine Asselin épouse de M. Emile Picard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux Emile Picard ; ses enfants : Benoît (Stéphanie Somot) et Jocelyn (Kathie McClung) : son petit-fils Simon ; ses frères et sœurs Jean-Louis, Paul-Robert (Nicole Bélanger), Madeleine, Roger (Marie-Marthe Boudreau) ; de la famille Picard : feu François (feu Olivette Lessard), Jeannine (feu Léonce Dallaire), feu Henri (Colette Gauvin), Paul (Nicole Bolduc), feu Georges (Carole Daigle), Thérèse (feu Lucien Delisle), Madeleine (feu Eugène Martel), Pauline (Jean-Guy Laliberté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au (418) 527-4294 / site internet : www.socitiealzheimerdequebec.com