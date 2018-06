135 000 $ pour des soins plus humains

À l’occasion du 3e Grand Parcours de la Fondation du CHU de Québec, 250 cyclistes et golfeurs se sont élancés sur les verts du Club de golf Cap-Rouge et ont parcouru le secteur à vélo, jeudi, afin d’amasser 135 000 $ destinés au nouveau complexe hospitalier et à l’humanisation des soins.

En choisissant entre les plaisirs du golf et la satisfaction de relever un défi cycliste, les participants ont saisi l’occasion de faire des affaires sous le soleil, tout en apportant leur soutien à la Fondation du CHU de Québec.

Celle-ci contribue notamment à l’humanisation des soins, en veillant à « adoucir la vie des patients », illustre Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

En offrant des massages à des personnes atteintes du cancer, en aménageant des salons pour les familles, en proposant des services de musicothérapie et de zoothérapie, par exemple, la Fondation souhaite « rendre le passage des patients entre nos murs plus humains », ajoute Mme Paré.

Nouveau complexe hospitalier

Les sous amassés lors du Grand Parcours iront aussi au nouveau complexe hospitalier (NCH) du CHU de Québec – Université Laval, puisque la Fondation s’est engagée à recueillir 60 M$ sur 10 ans, pour la réalisation de ce projet.

Rappelons que le NCH se spécialisera en oncologie, traumatologie, neurologie et néphrologie. Axé sur l’expérience-patient, il comportera plusieurs avantages, dont une meilleure efficacité des soins, l’harmonisation des pratiques, des équipements technologiques dernière génération et un meilleur accès aux traitements.

Photo Collaboration spéciale, Amélie Deschênes

Pierre Tremblay, administrateur de la Fondation du CHU de Québec, Claudette Chiasson, la Dre Régine Blackburn, directrice adjointe des services professionnels du CHU de Québec – Université Laval, et Suzanne Petit, membre du conseil d’administration du CHU de Québec – Université Laval.

Photo Collaboration spéciale, Amélie Deschênes

Alain Tardif de Gestion financière Alain Tardif, Jean Bouchard du CHU de Québec – Université Laval, Danièle Roberge de Parlons étiquette & service client, présidente du volet vélo, Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Michèle Roussin des Immeubles Roussin et Pierre Laferrière de Sport Olympe.

Photo Collaboration spéciale, Amélie Deschênes

À l’avant : Danièle Roberge de Parlons étiquette & service client, présidente du volet vélo, Gilles Monnier, membre du comité organisateur, Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

À l’arrière : Louis Babineau, président du conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud du Mouvement Desjardins, Réjean Cloutier, président du Club cycliste les Sentinelles de la Route et le Dr Louis-Denis Poulin, néphrologue.

Photo Collaboration spéciale, Amélie Deschênes

Le Dr Pierre Hallé, gastroentérologue, Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec – Université Laval, Jocelyn Giroux de Desjardins Entreprises et Nicolas Roy de la Caisse Desjardins de Limoilou.

Photo Collaboration spéciale, Amélie Deschênes

Jacques Trudel du Journal de Québec, Charles Lessard de Lessard Hyundai, Pierre Tremblay de JD Alfa Roméo et Pascale Laroche de TVA Québec.