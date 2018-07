14 suggestions pour que The Weeknd profite de Québec... cette fois-ci!

La mystérieuse intoxication alimentaire qui a forcé The Weeknd à annuler son concert prévu au Centre Vidéotron en juin 2017 a fait bien des déçus à Québec.

Puisque son horaire lui permet de passer quelques jours dans la Vieille Capitale, le Sac de chips a cru bon lui suggérer quelques endroits à visiter... En espérant qu’il visitera notre belle ville, cette fois sans complications!

Voici donc quelques suggestions d’activités, inspirées par le nom de ses chansons!

Ordinary Life :

Explorer la magnifique banlieue de Beauport.

I Was Never There :

Aller finalement voir le Centre Vidéotron...!

Montage MRG

Call Out My Name :

Débarquer dans un karaoké en chantant l’une de ses propres chansons!

Pray For Me :

Allumer un cierge à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pour ne plus jamais avoir à annuler un spectacle pour des ennuis de santé!

Montage MRG

Starboy :

Bruncher au Ciel! Bistro-Bar tournant!

Can’t Feel My Face :

Se geler les méninges avec une sloche du Couche-Tard.

Montage MRG

The Hills :

Grimper le Mont Wright... ou explorer la colline parlementaire.

Earned It :

Aller au Salon de jeu de Québec.

Montage MRG

Reminder :

Vivre une journée historique dans le Vieux Québec et ne pas oublier d’acheter une vieille plaque d’immatriculation «Je me souviens» en guise de souvenir...

Wasted Times :

Prendre un café au Temps perdu.

Montage MRG

Party Monster :

Faire la tournée des grands-ducs sur la Grande Allée...

King Of The Fall :

Se la couler douce au Parc de la Chute-Montmorency.

Montage MRG

Secrets :

Aller au bar secret le Nénuphar.

Love To Lay :

S’étendre et profiter du beau temps sur les Plaines ou sur les Remparts!