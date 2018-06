BRASSARD, André



À la résidence pour personnes âgées de l'Oasis St-Damien, le 5 juin 2018, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Brassard, fils de feu Albini Brassard et de feu Bernadette Chaput. Il demeurait à Armagh, Bellechasse. L'urne funéraire de monsieur Brassard sera exposée au Salon funéraireà compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil toute l'équipe de la famille d'accueil Nancy Morissette et ses ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Oasis St- Damien pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la